Friendly Aktie
WKN: 875857 / ISIN: JP3829200009
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11.08.2026 09:59:19
Ukraine's Zelenskyy makes first visit to Russia-friendly Serbia
Ukrainian President Zelenskyy is making his first visit to Serbia. His host, President Aleksandar Vucic, hopes to score points with the EU, while Zelenskyy seeks more arms from a country that remains friendly to Russia.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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