Summit Corporation Aktie
WKN DE: A115K3 / ISIN: GB00BN40HZ01
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17.10.2026 16:55:26
Ukrainian President Zelenskyy speaks at EU summit amid spat with Donald Trump
EU leaders reaffirmed support for Ukraine at the Brussels summit. But souring relations with the US over Russia and Starlink and a big hole in the budget will make for a difficult winter for Ukraine.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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