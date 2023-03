Ukrainisch-österreichisches Wirtschaftsforum Ende Mai in Lemberg

Die Ukraine und Österreich haben vereinbart, ein ukrainisch-österreichisches Wirtschaftsforum am 23. Mai in Lemberg (Lwiw) durchzuführen. Die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) und die Ukrainische Industrie- und Handelskammer werden die Veranstaltung gemeinsam organisieren, berichtete die nationale ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform am Donnerstag. Wichtigste Themen werden der Wiederaufbau der Ukraine und die Zusammenarbeit in den Sektoren (grüne) Energie und Industrie.

"Die österreichische Seite bestätigte, dass die österreichische Wirtschaft an den Wiederaufbauprojekten der Ukraine interessiert ist und eine Zusammenarbeit mit der ukrainischen Wirtschaft anstrebt", zitierte Ukrinform die ukrainische Wirtschaftsministerin Yulia Svyrydenko. "Auf dem Forum werden wir eine breitere Diskussion über die Gewinnung österreichischer Investitionen führen." Es gehe auch um potenzielle Produktionsstandorte für Austro-Firmen im von Russland angegriffenen Land.

"Die Priorität der Ukraine für die nahe Zukunft ist der dringende Wiederaufbau. Wir freuen uns auf gemeinsame Projekte", so Svyrydenko. Österreich sei herzlich willkommen, sich am Wiederaufbau zu beteiligen. Es geht auch um die Möglichkeit von Exportgarantien durch die Österreichische Kontrollbank für Ukraine-Geschäfte heimischer Firmen. Kriegsrisikoversicherungen sind derzeit ein Hindernis beim Versuch Auslandsinvestitionen in die Ukraine zu locken.

phs/stf

