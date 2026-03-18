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18.03.2026 19:06:38

Ukrainische Angriffe treffen Flugzeugwerke in Russland

KIEW (dpa-AFX) - Die ukrainische Armee hat nach Angaben ihres Generalstabs mit Luftangriffen zwei Flugzeugwerke in Russland getroffen. In der Nacht zu Montag sei die Flugzeugfabrik Aviastar bei Uljanowsk an der Wolga angegriffen worden, teilte das Militär in Kiew mit.

Eine klimatisierte Halle und eine Stellfläche sowie mehrere Flugzeuge seien beschädigt worden. Die Fabrik produziere Militärtransportflugzeuge vom Typ Iljuschin Il-76, Tankflugzeuge Il-78 und warte schwere Transportflugzeuge.

Außerdem sei in der Nacht zu Dienstag eine Wartungsfabrik für Il-76 bei Staraja Russa in Westrussland mit Drohnen attackiert worden. Ein Hangar sei beschädigt. Von russischer Seite wurden die Treffer nicht bestätigt. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte nur mit, dass in diesen Regionen jeweils angreifende ukrainische Drohnen abgefangen worden seien.

Bei der Abwehr der russischen Invasion versucht die Ukraine, militärische Ziele auch tief im Hinterland des Gegners auszuschalten. Kremlchef Wladimir Putin hat seine Truppen im Februar 2022 in das Nachbarland einmarschieren lassen./fko/DP/zb

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