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08.08.2026 11:06:38
Ukrainische Drohnenangriffe treffen zwei Raffinerien
MOSKAU (dpa-AFX) - Das russische Militär meldet aus der Nacht einen großangelegten Drohnenangriff der Ukraine. Bis zum Morgen seien knapp 400 Drohnen abgefangen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Bis in die Vormittagsstunden seien weitere mehr als 80 feindliche Fluggeräte geortet und unschädlich gemacht worden. Solche Militärangaben sind nicht unabhängig überprüfbar, die genannte Zahl lässt aber auf einen intensiven Angriff schließen.
Berichten russischer und ukrainischer Telegramkanäle zufolge wurde die Ölraffinerie von Sysran an der Wolga im Gebiet Samara getroffen. Die Gebietsverwaltung bestätigte nur einen Brand in einem nicht genannten Industriebetrieb. Die Raffinerie von Sysran, Luftlinie mehr als 900 Kilometer von der Ukraine entfernt, ist schon mehrmals angegriffen und beschädigt worden.
Einen zweiten Treffer gab es demnach auf die Raffinerie von Ilski im südrussischen Gebiet Krasnodar. Die Ukraine versucht mit den systematischen Angriffen auf die russische Ölindustrie den gegnerischen Treibstoffnachschub zu stören und den Kreml von seiner Haupteinnahmequelle abzuschneiden./fko/DP/mis
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