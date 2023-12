Ukrainische Flugabwehr: 24 von 28 russischen Drohnen zerstört

KIEW (dpa-AFX) - Die ukrainische Flugabwehr hat nach eigenen Angaben in der Nacht zum Freitag 24 von 28 russischen Drohnenangriffen abgewehrt. Ziele der russischen Angriffe waren unter anderem die Hauptstadt Kiew und die Regionen Odessa, Mykolajiw und Cherson, wie das Militär mitteilte. In Kiew trafen Trümmer einer abgeschossenen Drohne ein Hochhaus, es gab schwere Zerstörungen in den Wohnungen der oberen Etagen und einen Brand, wie auf Behördenfotos zu sehen war.

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko hatte mitgeteilt, dass ein Mensch ins Krankenhaus gebracht worden sei. Ein anderer Verletzter wurde demnach an Ort und Stelle versorgt. Auch ein anderes Haus sei in der Hauptstadt durch Drohnenstücke getroffen worden, hieß es.

Im Kiewer Umland seien drei Häuser durch abgestürzte Trümmerteile beschädigt worden, teilten die Behörden mit. In der Region Mykolajiw schlug nach offiziellen Angaben eine Drohne in ein Infrastrukturobjekt ein. Ein Brand habe gelöscht werden müssen, hieß es. Im Gebiet Odessa am Schwarzen Meer wurde laut der örtlichen Militärverwaltung durch abgestürzte Trümmer ein Getreidesilo beschädigt. Es sei niemand verletzt worden.

Russland überzieht die Ukraine bei seinem seit fast zwei Jahren andauernden Angriffskrieg immer wieder mit Drohnenattacken. Fast täglich meldet die durch westliche Verteidigungssysteme verstärkte Flugabwehr des Landes den Abschuss russischer Drohnen und Raketen. Durch die Einschläge der Drohnen oder der Trümmer infolge ihres Abschusses kommt es aber immer wieder zu schweren Schäden. Auch sterben Menschen oder werden verletzt./mau/DP/jha