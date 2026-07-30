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30.07.2026 21:38:38
Ukrainische Häfen blockiert - Export von Eisenerz stockt
KIEW (dpa-AFX) - Wichtige Eisenerz-Exporteure der Ukraine müssen wegen der Blockade der Schwarzmeerhäfen vorübergehend den Betrieb einschränken. Der Chef des Bergbaukombinats Poltawa, Viktor Lotous, kündigte Medienberichten zufolge im Parlament einen Stillstand der Förderung von 10 bis 20 Tagen an. Drei von vier Schiffen mit Eisenerzkonzentrat könnten nicht auslaufen. Überdies sei eins der Schiffe von einer russischen Drohne beschädigt worden, dabei sei ein Matrose ums Leben gekommen.
Auch das große Bergbaukombinat von Krywyj Rih hat wegen der russischen Angriffe auf die ukrainischen Häfen die Eisenerzförderung in seinem Tagebau eingeschränkt.
Die Ukraine hat in den vergangenen Wochen mit Drohnenangriffen den russischen Schiffsverkehr auf dem Asowschen Meer und dem Schwarzen Meer weitgehend zum Erliegen gebracht. Deshalb hat Russland seine Angriffe auf die ukrainischen Häfen an der Schwarzmeerküste wieder verstärkt. Der Verkehr dorthin war seit 2023 zwar riskant, er funktionierte aber. Die Ukraine konnte Getreide, Dünger, Eisenerz und andere Güter ausführen. Derzeit wagen ausländische Schiffe es nicht, Odessa und andere Häfen anzulaufen./fko/DP/he
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