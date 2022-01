Ukrainische Regierung - Potenzielle Unruhestifter festgenommen

Kiew (Reuters) - Die ukrainische Polizei hat nach Angaben des ukrainischen Innenministers eine Gruppe von Personen festgenommen, denen vorgeworfen wird, Massenunruhen in der Hauptstadt Kiew und anderen Städten vorzubereiten.

Die Personen hätten angesichts der zunehmenden Spannungen mit dem benachbarten Russland für Instabilität sorgen wollen, sagte Innenminister Denys Monastyrso der ukrainische Innenminister am Montag. Die Festnahmen habe es am Sonntag gegeben. Eine Zahl nannte er nicht.

Monastyrso sagte bei einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz, dass etwa 5000 Menschen an Ausschreitungen und Zusammenstößen mit der Polizei in fünf Städten in der Nord- und Zentralukraine teilnehmen sollten. "Diese Aktion, die im Voraus geplant war, zielte ursprünglich auf gewalttätige Aktionen und die Organisation von Krawallen ab und hatte nichts mit friedlichen Protesten zu tun", fügte er hinzu. "Sie war... genau darauf ausgerichtet, die Lage in der Ukraine zu erschüttern und zu destabilisieren."

Die USA und andere westliche Länder sehen die Gefahr einer russischen Invasion in der Ukraine, nachdem mehr als 100.000 russische Soldaten in der Nähe der Grenze zusammengezogen wurden. Die ukrainische Regierung wirft Russland vor, das Land einzuschüchtern und zu destabilisieren. Dazu zähle auch eine hybride Kriegsführung.