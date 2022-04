Ukrainischer Botschafter kritisiert Berlin wegen Autokorsos

BERLIN (dpa-AFX) - Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk hat der Berliner Landesregierung wegen eines pro-russischen Autokorsos aus mehreren hundert Fahrzeugen schwere Vorwürfe gemacht. Auf Twitter wandte sich Melnyk am Montag an die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD): "Um Himmels willen, wie konnten SIE diese Auto-Corso der Schande mitten in Berlin zulassen? Und zwar am Tag, als die russischen Massaker an ukrainischen Zivilitsten in Butscha ans Licht kamen?" Die Autos waren am Sonntag mit russischen Fahnen durch die Hauptstadt gefahren.

Der Korso war als Veranstaltung mit dem Titel "Keine Propaganda in der Schule - Schutz für russischsprechende Leute, keine Diskriminierung" angemeldet. Melnyk kritisierte in diesem Zusammenhang auch die Polizei. Nach dem Rückzug russischer Truppen aus dem Gebiet rund um die ukrainische Hauptstadt Kiew hatten am Sonntag Fotos von getöteten Menschen in der zurückeroberten Stadt Butscha für Entsetzen gesorgt./ah/DP/eas