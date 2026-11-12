12.11.2026 11:53:38

Ukrainischer Drohnenhersteller Uforce wirbt Millionen ein

LONDON/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Das ukrainisch-britische Rüstungs-Start-Up UForce hat 700 Millionen Dollar bei westlichen Investoren für den Ausbau seiner Drohnenproduktion eingeworben. Zu den Geldgebern zählen unter anderem der staatliche britische National Wealth Fund (NWF), der US-ukrainische Wiederaufbaufonds, und die von dem deutschen Unternehmer Klaus Hommels gegründete Schweizer Risikokapitalgesellschaft Lakestar, wie das Unternehmen mitteilte.

Uforce stellt Luft-, See- und Landdrohnen her, nach Unternehmensangaben haben die Luftdrohnen im Ukraine-Krieg mittlerweile 330.000 Einsätze geflogen. UForce wurde 2025 gegründet, hat seinen Hauptsitz in London und ist eine Mitgliedsfirma der Drohnenallianz von EU und Ukraine.

Geschäftsführer Oleg Rogynskyy will westlichen Rüstungsfirmen Konkurrenz machen. Auf- und ausgebaut werden sollen Produktionskapazitäten in den USA, in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten. "Wir werden unsere Produktion für die Ukraine ausbauen und westlichen Verbündeten Lösungen bieten, die sie so schnell beschaffen, integrieren und einsetzen können, wie es die moderne Kriegsführung erfordert", sagte Rogynskyy laut Mitteilung.

Laut Uforce handelte es sich bei dem eingeworbenen Geld um eine "Series A". Nach der üblichen Nomenklatur der Start-Up-Szene sind dies frühe Finanzierungsrunden im Anschluss an Gründung und Anschubfinanzierung. Gemessen an den "Series A" vieler anderer Start-Ups sind 700 Millionen Dollar eine hohe Summe./cho/DP/stk

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:18 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen