Ukrainischer Finanzminister - Kosten für Wiederaufbau steigen jeden Tag

London (Reuters) - Die Kosten für den Wiederaufbau der Ukraine nehmen immer weiter zu.

"Leider steigt die Summe jeden Tag und im schlimmsten Fall wird sie signifikant zulegen", sagte der ukrainische Finanzminister Serhij Martschenko der Nachrichtenagentur Reuters in einem schriftlich geführten Interview. Das von Russland angegriffene Land sei deswegen auf eine noch stärkere Unterstützung aus dem Ausland angewiesen.

Der Krieg in der Ukraine dauert mittlerweile neun Monate an. Diese Woche führten heftige russische Angriffe in Kiew zum größten Stromausfall seit Kriegsbeginn. Außerdem mussten erstmals seit 40 Jahren alle Atomkraftwerke des Landes heruntergefahren werden.

Die Weltbank hatte die Kosten für den Wiederaufbau zerstörter Infrastruktur im August auf 105 Milliarden Dollar geschätzt. Diese Zahl steige aber, so Martschenko. Einige EU-Vertreter haben bereits von einer Summe von mehr als einer Billion Euro gesprochen, um die Ukraine nach dem Krieg wieder aufzubauen. "Die Hilfe unserer internationalen Partner ist für uns essenziell", ergänzte der Finanzminister. Dazu gehören unter anderem die EU, die USA und der Internationale Währungsfonds.

Um den Regierungsbetrieb in nächster Zeit aufrechtzuerhalten, stünden auf Basis der derzeitigen Hilfen des Westens etwa drei bis 3,5 Milliarden Dollar pro Monat zur Verfügung, nachdem es dieses Jahr in etwa fünf Milliarden pro Monat waren.

