Ukrainischer Präsident ruft Einwohner zum Kampf auf

Kiew (Reuters) - Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seine Landsleute zur Verteidigung der Ukraine gegen die russischen Streitkräfte aufgerufen.

Alle Bürger, die dazu bereit seien, sollten sich melden, sagte Selenskyj am Donnerstag in Kiew. Wer dazu bereit sei, "unseren Staat mit Waffen in den Händen zu verteidigen", solle auch welche erhalten.

Selenskyj rief zugleich die Russen dazu auf, gegen den Krieg zu protestieren. Aus der russischen Opposition werden bereits Aufrufe zu Antikriegsprotesten laut. "Heute um 19 Uhr in die Zentren unserer Städte. Russen sind gegen Krieg!", heißt es etwa in einem Facebook-Eintrag der in Moskau lebende Aktivistin Marina Litwinowitsch. "Wir werden dieses Chaos in den kommenden Jahren beseitigen", schreibt sie. "Nicht nur wir. Sondern auch unsere Kinder und Enkelkinder."

Russlands Präsident Wladimir Putin hat seine Drohung wahr gemacht und den Befehl zum Angriff auf die Ukraine erteilt. Die ukrainische Regierung und das Militär berichteten am Donnerstag von mehreren Angriffen vor allem im Norden und Nordosten des Landes. Explosionen waren in Charkiw und der Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer zu hören, in Kiew heulten am Morgen die Alarmsirenen. Nach Darstellung der Grenztruppen drangen russische Panzerverbände im Osten und Nordosten in ukrainisches Gebiet ein. Angriffe gebe es auch von der annektierten Halbinsel Krim aus. Weltweit stieß das Vorgehen Russlands auf Fassungslosigkeit. Die EU kündigte ein neues und beispielloses Sanktionspaket an.