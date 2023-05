Ukrainischer Präsident Selenskyj wird in Deutschland erwartet

BERLIN (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird an diesem Sonntag erstmals seit dem russischen Angriff auf die Ukraine in Deutschland erwartet. Regierungskreise in Berlin hatten den Besuch am Samstag der Deutschen Presse-Agentur bestätigt. Das genaue Programm Selenskyjs wurde allerdings noch nicht bekanntgegeben. Es gab aber Spekulationen, dass der Gast aus Kiew von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzler Olaf Scholz (SPD) empfangen wird.

Am Sonntagnachmittag findet in Aachen die Verleihung des Karlspreises für europäische Verdienste statt, der Selenskyj und dem ukrainischen Volk schon im Dezember zugesprochen worden war. Der Karlspreis ist nicht dotiert. In der Begründung für die Zuerkennung des Preises wurde die Rolle Selenskyjs bei der Abwehr des russischen Angriffs hervorgehoben: Er sei nicht nur der Präsident seines Volkes und der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee. Er sei "auch der Motivator, Kommunikator, der Motor und die Klammer zwischen der Ukraine und der großen Phalanx der Unterstützer".

Voriges Jahr hatten die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja und zwei Mitstreiterinnen den Karlspreis bekommen, 2021 der rumänische Präsident Klaus Iohannis. Auch Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel , Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Papst Franziskus gehören zu den bisherigen Preisträgern.

Am Samstag hatte Selenskyj in der italienischen Hauptstadt Rom Staatspräsident Sergio Mattarella, Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sowie Papst Franziskus getroffen./bk/uho/DP/mis