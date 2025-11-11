11.11.2025 17:18:38

Ukrainischer Rückzug aus mehreren Dörfern im Süden

HULJAJPOLE (dpa-AFX) - Im südukrainischen Gebiet Saporischschja hat die ukrainische Armee nach intensiven Kämpfen mit russischen Truppen fünf Dörfer preisgeben müssen. Nordöstlich der Stadt Huljajpole seien außerdem die Orte Jablukowe, Riwnopillja und Solodke schwer umkämpft, teilte die Heeresgruppe Süd auf Facebook mit. Der Rückzugsbefehl sei nach der "faktischen Zerstörung aller Unterstände und Befestigungen" nach intensivem Artilleriebeschuss erfolgt.

Zuvor hatten Militärbeobachter über einen russischen Durchbruch an diesem Frontabschnitt berichtet und die russische Armee die Eroberung mehrerer Orte für sich reklamiert.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen die russische Invasion. Insbesondere in den ostukrainischen Gebieten Charkiw und Donezk weichen die ukrainischen Streitkräfte unter russischem Druck seit Monaten langsam, aber stetig zurück./ast/DP/jha

