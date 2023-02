Ukrainischer Verteidigungsminister nimmt Mini-Leopard 2 entgegen

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow hat am Dienstag in Kiew aus den Händen seines deutschen Kollegen Boris Pistorius den ersten Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 erhalten - allerdings nur als Modell. Das von Resnikow auf Twitter gepostete Foto zeigt, wie er das in einer Vitrine ausgestellte Modell von Pistorius entgegennimmt. "Die Panzer-Koalition marschiert - zum Sieg", schrieb der ukrainische Verteidigungsminister dazu./cha/DP/ngu