Ukrainisches Militär: Vormarsch auf Kiew nur vorübergehend gestoppt

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Generalstab rechnet nicht mit einem großangelegten Abzug russischer Truppen aus Gebieten nahe der Hauptstadt Kiew. Der Gegner habe wegen seiner Verluste wohl nur "vorübergehend das Ziel aufgegeben, Kiew zu blockieren", teilte der Generalstab am Mittwochmittag mit. Stattdessen gruppierten sich die russischen Truppen um und konzentrierten sich auf Angriffe im Osten und Süden der Ukraine.

Bestätigt wurde ein Teilrückzug russischer Einheiten von dem Ort Browary, der östlich der Millionenstadt Kiew liegt. Nach Gesprächen mit der Ukraine am Dienstag hatte Russland angekündigt, seine Kampfhandlungen bei Kiew und der Stadt Tschernihiw zurückzufahren.

Die Angaben zum Kampfgeschehen sind nicht unabhängig zu überprüfen. Dies gilt auch für Angaben des ukrainischen Generalstabs, Russland ziehe Truppen und Munition in der Sperrzone um das ehemalige Kernkraftwerk Tschernobyl zusammen. In dem Gebiet herrscht seit der Atomkatastrophe von 1986 immer noch stark erhöhte Strahlung. Die Zone ist seit den ersten Tagen des Kriegs in russischer Hand. Russland hatte die Ukraine vor knapp fünf Wochen am 24. Februar angegriffen.

/fko/DP/mis