Ukrgazbank PJSC gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Ukrgazbank PJSC hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 UAH. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,090 UAH je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ukrgazbank PJSC in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,47 Milliarden UAH im Vergleich zu 5,92 Milliarden UAH im Vorjahresquartal.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,350 UAH für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,250 UAH je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,50 Prozent auf 24,99 Milliarden UAH aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 24,14 Milliarden UAH in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at