Ukrgazbank PJSC: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Ukrgazbank PJSC hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 UAH. Im Vorjahresviertel hatte Ukrgazbank PJSC 0,100 UAH je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 6,31 Milliarden UAH – das entspricht einem Zuwachs von 2,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,15 Milliarden UAH erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at