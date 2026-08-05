Medicines Aktie
WKN: 938858 / ISIN: US5846881051
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05.08.2026 06:00:30
UK’s ability to make medicines and missiles hit by decline of chemicals industry
Rate of UK chemical company closures doubled between 2020 and 2025, study findsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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