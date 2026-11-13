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WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006

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13.11.2026 14:37:31

UK’s biggest insurer hit by rise in subsidence claims after record hot summer

Increase reported by Aviva after Hastings Direct said claims were up 140% in August and Axa said it had been a ‘surge year’

The UK’s largest insurer has been hit by a rise in subsidence claims after an extremely hot summer left households across the country grappling with the fallout from the growing climate crisis.

Aviva said on Friday it had experienced the jump amid an industry-wide surge in households filing subsidence claims with their insurers to cover repairs, which typically are needed to address cracks, sloping floors, and off-kilter doors and windows.

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