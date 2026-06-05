Rising Corporation Aktie
WKN DE: A41AEP / ISIN: JP3965410008
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05.06.2026 09:17:50
UK’s biggest retailers cut 18,000 jobs amid rising taxes and wages
Massive layoffs show how the Labour government’s tax hikes are hitting the British’s top employersWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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