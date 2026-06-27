Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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27.06.2026 22:00:33
UK’s Bridgepoint nears deal to buy real estate unit in bet on US property
London-based buyout group is looking beyond its traditional speciality in corporate buyoutsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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