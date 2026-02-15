Gap Aktie
WKN: 863533 / ISIN: US3647601083
|
15.02.2026 12:42:43
UK’s gender pay gap ‘won’t close for 30 years’ at current rates
Trades Union Congress says women have worked a month and a half for free this year and legislation is neededWomen in the UK will not be paid the same as men until 2056 at the current rate of progress, according to a Trades Union Congress report.The gender pay gap, which stands at £2,548 a year, means that women have in effect worked for free so far this year, the TUC said. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!