Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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19.06.2026 09:35:30
UK’s May borrowing surge lays bare fiscal hurdles that Burnham would face
Higher debt interest payments drive monthly deficit to £23.3bnWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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