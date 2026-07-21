Burnham Holdings Aktie
WKN DE: A0YH6N / ISIN: US1222952079
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21.07.2026 07:43:21
UK's new PM Andy Burnham cuts household electricity tax
The UK's new leader moved to remove VAT from electricity bills from October 1. The move comes before Burnham chairs his first cabinet meeting later today.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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