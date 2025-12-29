Kraken Aktie
WKN DE: KRAKE1 / ISIN: US001KRAKE01
|
29.12.2025 23:53:55
UK’s Octopus Energy to sell stake in tech unit Kraken at $8.65bn valuation
Investors including D1 Capital Partners, Fidelity and the Ontario Teachers’ Pension Plan to purchase $1bn in equityWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
