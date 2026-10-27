Caterpillar Aktie
WKN: 850598 / ISIN: US1491231015
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27.10.2026 06:00:28
UK’s tariffs on Chinese diggers challenged by Caterpillar
World’s largest maker of construction equipment fights to overturn 18.81% anti-dumping duty imposed by Trade Remedies AuthorityWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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