Abbey Aktie
WKN: 932230 / ISIN: IE0000020408
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30.04.2026 06:00:17
UK’s Wycombe Abbey school forced to close China campus
Shutdown marks setback for international school groups looking to expand in ChinaWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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