UL Solutions A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

UL Solutions A präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,53 USD. Im letzten Jahr hatte UL Solutions A einen Gewinn von 0,490 USD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 823,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte UL Solutions A 783,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at