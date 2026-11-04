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04.11.2026 06:31:28
UL Solutions A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
UL Solutions A präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS lag bei 0,53 USD. Im letzten Jahr hatte UL Solutions A einen Gewinn von 0,490 USD je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig wurden 823,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte UL Solutions A 783,0 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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