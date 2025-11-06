UL Solutions A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

UL Solutions A veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,49 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,440 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 783,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 731,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at