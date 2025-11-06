|
06.11.2025 06:31:29
UL Solutions A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
UL Solutions A veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,49 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,440 USD je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz lag bei 783,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 731,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!