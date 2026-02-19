UL Solution a Aktie

UL Solution a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EX9W / ISIN: US9037311076

19.02.2026 16:31:36

UL Solutions Stock Climbs 13% Over Higher Revenue In Q4

(RTTNews) - Stock of UL Solutions Inc. (ULS) is moving up about 13 percent on Thursday morning trading over rise in fourth-quarter revenue to $789 million from $739 million last year.

The company's stock is currently trading at $81.22, up 13.87 percent or $9.88, over the previous close of $71.25 on the New York Stock Exchange. It has traded between $49.34 and $91.95 in the past one year.

However, earnings for the quarter declined to $66 million, or $0.32 per share, from $81 million, or $0.40 per share, in the prior year.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

UL Solutions Inc Registered Shs -A- 69,50 6,11% UL Solutions Inc Registered Shs -A-

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig beweg -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Freitag seitwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich unterdessen höher. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

