UL Solution a Aktie
WKN DE: A3EX9W / ISIN: US9037311076
|
19.02.2026 16:31:36
UL Solutions Stock Climbs 13% Over Higher Revenue In Q4
(RTTNews) - Stock of UL Solutions Inc. (ULS) is moving up about 13 percent on Thursday morning trading over rise in fourth-quarter revenue to $789 million from $739 million last year.
The company's stock is currently trading at $81.22, up 13.87 percent or $9.88, over the previous close of $71.25 on the New York Stock Exchange. It has traded between $49.34 and $91.95 in the past one year.
However, earnings for the quarter declined to $66 million, or $0.32 per share, from $81 million, or $0.40 per share, in the prior year.
