Ulf Kristersson vor Wahl zum Ministerpräsidenten von Schweden

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Der Konservative Ulf Kristersson könnte am Montag zum neuen Ministerpräsidenten von Schweden gewählt werden. Der Vorsitzende der Partei Die Moderaten stellt sich am Vormittag (ab 11.00 Uhr) einem Parlamentsvotum im Reichstag von Stockholm. Um zum Nachfolger der Sozialdemokratin Magdalena Andersson bestimmt zu werden, reicht es ihm, wenn sich keine Mehrheit gegen ihn ausspricht. Die nötige Unterstützung dürfte der 58-Jährige dafür beisammen haben: Er hatte am Freitag verkündet, sich mit mehreren Parteien einschließlich der rechtspopulistischen Schwedendemokraten auf eine Regierungsgrundlage geeinigt zu haben.

Das konservativ-rechte Lager um Kristerssons Moderate und die Schwedendemokraten hatte bei der schwedischen Parlamentswahl am 11. September eine knappe Mehrheit von 176 der 349 Sitze erzielt. Damit standen die Zeichen nach acht Jahren unter sozialdemokratischer Führung auf Regierungswechsel. Kristersson will mit einer aus drei Parteien bestehenden Minderheitsregierung regieren, die sich im Parlament von den Rechtspopulisten unterstützen lässt./trs/DP/men