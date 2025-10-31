Uljanik Plovidba dd präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Uljanik Plovidba dd lud am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,72 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,810 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Uljanik Plovidba dd hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,4 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at