Ulker Biskuvi Sanayi: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ulker Biskuvi Sanayi ließ sich am 10.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ulker Biskuvi Sanayi die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,76 TRY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 8,12 TRY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ulker Biskuvi Sanayi im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 30,98 Milliarden TRY. Im Vorjahresviertel waren 26,08 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 13,20 TRY. Im Vorjahr waren 20,04 TRY je Aktie erzielt worden.

Ulker Biskuvi Sanayi hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 111,90 Milliarden TRY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 33,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 84,10 Milliarden TRY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at