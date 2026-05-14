Ulker Biskuvi Sanayi: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ulker Biskuvi Sanayi veröffentlichte am 11.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,29 TRY, nach 6,54 TRY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 33,91 Milliarden TRY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 26,96 Milliarden TRY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at