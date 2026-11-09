Ulker Biskuvi Sanayi: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Ulker Biskuvi Sanayi hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,710 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,90 Prozent auf 605,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 623,1 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at