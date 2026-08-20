Ulker Biskuvi Sanayi gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Ulker Biskuvi Sanayi hat sich am 18.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 3,76 TRY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,95 TRY je Aktie erzielt worden.

Ulker Biskuvi Sanayi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 26,99 Milliarden TRY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23,06 Milliarden TRY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at