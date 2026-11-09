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09.11.2026 06:31:29
Ulker Biskuvi Sanayi mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Ulker Biskuvi Sanayi präsentierte am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,48 TRY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,89 TRY erwirtschaftet worden.
Ulker Biskuvi Sanayi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28,95 Milliarden TRY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 25,41 Milliarden TRY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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