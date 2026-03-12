12.03.2026 06:31:29

Ulker Biskuvi Sanayi stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ulker Biskuvi Sanayi lud am 10.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,35 USD je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 732,8 Millionen USD – eine Minderung von 2,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 754,9 Millionen USD eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 3,34 USD. Im letzten Jahr hatte Ulker Biskuvi Sanayi einen Gewinn von 6,10 USD je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 10,53 Prozent auf 2,83 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,56 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

