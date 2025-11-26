Ulma Construccion Polska: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Ulma Construccion Polska hat am 24.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 PLN präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ulma Construccion Polska ein EPS von 1,08 PLN je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 60,1 Millionen PLN umgesetzt, gegenüber 56,9 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum.

