Ulrich Prien nimmt Einsitz im Verwaltungsrat der BLKB Fund Management AG

Ulrich Prien wurde anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung vom 29. Juni 2026 als Mitglied des Verwaltungsrates der BLKB Fund Management AG gewählt, wodurch die strategische Immobilienexpertise innerhalb der Fondsleitung weiter gestärkt wird.

Die BLKB Fund Management AG, eine 100-prozentige Beteiligung der BLKB, baut die strategische Immobilienexpertise in ihrem Verwaltungsrat weiter aus. Anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung vom 29. Juni 2026 wurde Ulrich Prien als drittes Mitglied des Verwaltungsrates gewählt. Der Immobilienexperte Prien bringt langjährige Erfahrung in den Bereichen Immobilieninvestitionen, Asset Management und Unternehmensführung mit und wird die Weiterentwicklung der Gesellschaft aktiv mitgestalten.

Ulrich Prien war von 2008 bis April 2026 Partner und Leiter des Bereichs Real Estate bei der KPMG AG, einer der führenden Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften in der Schweiz. Er ist diplomierter Architekt ETH, verfügt über einen Masterabschluss (MAS) in Management, Technology and Economics der ETH Zürich und einen eidgenössischen Fachausweis als Immobilienschätzer. Ulrich Prien ist zudem Certified International Investment Analyst (CIIA) und Mitglied der Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).

Patrick Tschudin, Verwaltungsratspräsident der BLKB Fund Management AG, sagt: «Mit der Wahl von Ulrich Prien gewinnen wir einen ausgewiesenen Immobilienfachmann mit langjähriger Erfahrung, breiter Vernetzung und hervorragender Branchenkenntnis. Seine Expertise wird den Verwaltungsrat in wichtigen strategischen Fragen ergänzen und einen wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung der Fondsleitung und des BLKB (CH) Sustainable Property Fund leisten.»

Über die BLKB Fund Management AG

Die BLKB Fund Management AG verfügt über eine Bewilligung als Fondsleitung gemäss Bundesgesetz über die Finanzinstitute («FINIG») und wird von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA beaufsichtigt. Sie bezweckt die Ausübung des Fondsgeschäfts für kollektive Kapitalanlagen und erbringt individuelle Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsdienstleistungen im Immobilienbereich für Dritte. Die BLKB Fund Management AG hat ihren Sitz in Binningen und ist eine 100-prozentige Beteiligung der Basellandschaftlichen Kantonalbank, Liestal.