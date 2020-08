Ulrich Ramoser übernimmt Verantwortung für den Wilken-Standort Greven: Ausbau des Kundenstamms für Branchenpaket NTS.suite im Fokus

Ulrich Ramoser (50) übernimmt zum Jahreswechsel als Mitglied des Management Boards der Wilken Software Group die Verantwortung für den zweitgrößten Wilken-Standort Greven. Ramoser kommt von der FourManagement GmbH, Düsseldorf, die seit Jahren zu den engen Wilken-Partnern zählt. Als Nachfolger von Peter Heinz soll er vor allem die Kundenbasis der Branchenlösung NTS.suite deutlich ausbauen. Zweiter Schwerpunkt ist die Überführung auf neue Technologien. Um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen, hat Ulrich Ramoser seinen Posten schon zum 1. August 2020 angetreten und wird in den kommenden Monaten eng mit Peter Heinz zusammenarbeiten.

âEURzMit Ulrich Ramoser haben wir einen echten Glücksgriff getan. Denn er kennt unser Unternehmen über die lange und enge Zusammenarbeit sehr gut", begrüßt Peter Heinz die Entscheidung für seine Nachfolge. Gemeinsam wollen die beiden nun den nächsten Entwicklungsschritt für die NTS.suite einleiten. âEURzDabei werden wir die Lösung nicht nur auf den aktuellen Microsoft-Stand heben, sondern den Anwendern auch weitere Funktionalitäten zur Verfügung stellen, die auf der Wilken-eigenen P/5-Plattform entwickelt werden. Die NTS.suite-Anwender profitieren damit direkt von der Weiterentwicklung des zweiten Wilken-Branchenpakets ENER:GY und erhalten integrierte Prozessbausteine, die deutlich über die Microsoft-Standards hinausgehen", ergänzt Ulrich Ramoser. Peter Heinz will ab 2021 etwas kürzertreten und wird in den geplanten Aufsichtsrat der Wilken Software Group wechseln.

Anfang der Neunzigerjahre startete Ulrich Ramoser seine Karriere bei der BARMER. 2012 wechselte er als Head of Human Resources zu Teleperformance Germany. 2014 wurde er Mitglied des Executive Boards der StepStone Deutschland GmbH. 2017 wurde er schließlich zum Principal & Head of Human Resources der FourManagement GmbH berufen.

