ULS Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ULS Group veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 7,12 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,44 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 4,29 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,73 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 36,20 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 29,74 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 16,60 Milliarden JPY, während im Vorjahr 13,20 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at