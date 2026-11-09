ULS Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

ULS Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,69 JPY gegenüber 6,83 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 4,52 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 10,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at