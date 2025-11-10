ULS Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ULS Group lud am 07.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,83 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,89 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,09 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 3,31 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at