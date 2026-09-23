Ulta Beauty Aktie
WKN DE: A0M240 / ISIN: US90384S3031
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23.09.2026 14:00:01
Ulta Beauty CEO Kecia Steelman Sells 2,000 Shares for $1.1 Million
Kecia Steelman, President and CEO of Ulta Beauty, Inc.(NASDAQ:ULTA), sold 2,000 shares of common stock on Sept. 17, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($545.88); post-transaction value based on Sept. 17, 2026, market close ($543.73).
Ulta Beauty operates as a leading specialty beauty retailer in the United States, with approximately 65,000 employees and a diversified business model integrating retail merchandise sales with professional salon services. The company's competitive positioning is reinforced by its extensive store network, curated multi-brand product selection, and integrated salon service capabilities that create a differentiated omnichannel beauty destination. With TTM revenue of $13.0 billion and net income of $1.2 billion, Ulta Beauty demonstrates substantial scale and operational profitability within the specialty retail sector.
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Aktien in diesem Artikel
|Ulta Beauty Inc Registered Shs
|482,40
|-0,82%
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