Ulta Beauty Aktie
WKN DE: A0M240 / ISIN: US90384S3031
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27.08.2026 22:23:58
Ulta Beauty, Inc. Bottom Line Advances In Q2
(RTTNews) - Ulta Beauty, Inc. (ULTA) revealed a profit for its second quarter that Increased, from last year
The company's earnings came in at $282.00 million, or $6.55 per share. This compares with $260.87 million, or $5.78 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 8.9% to $3.035 billion from $2.788 billion last year.
Ulta Beauty, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $282.00 Mln. vs. $260.87 Mln. last year. -EPS: $6.55 vs. $5.78 last year. -Revenue: $3.035 Bln vs. $2.788 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 28.70 To $ 29.00 Full year revenue guidance: 6.7 % To 7.2 %
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