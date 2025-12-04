Ulta Beauty Aktie
WKN DE: A0M240 / ISIN: US90384S3031
|
04.12.2025 22:42:15
Ulta Beauty, Inc. Q3 Sales Increase
(RTTNews) - Ulta Beauty, Inc. (ULTA) released a profit for third quarter of $230.87 million
The company's earnings came in at $230.87 million, or $5.14 per share. This compares with $242.17 million, or $5.14 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 12.9% to $2.857 billion from $2.530 billion last year.
Ulta Beauty, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $230.87 Mln. vs. $242.17 Mln. last year. -EPS: $5.14 vs. $5.14 last year. -Revenue: $2.857 Bln vs. $2.530 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $25.20 - $25.50 Full year revenue guidance: $12.3 Billion
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Ulta Beauty Inc Registered Shs
|482,00
|4,01%
