Ulta Beauty legte Quartalsergebnis vor

Ulta Beauty hat am 02.06.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 7,74 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ulta Beauty 6,70 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,85 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,16 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at