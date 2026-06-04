Ulta Beauty Aktie
WKN DE: A0M240 / ISIN: US90384S3031
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04.06.2026 17:43:09
Ulta Beauty Sales Jump On Strong Demand For Higher-End Beauty Brands
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